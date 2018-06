Just see on parim elupaik Tallinna kultuurigurmaanidele

Noblessner

Kujutle end korraks ette oma elutoas, mille ühest nurgast kõlab Pärdi sümfoonia, teisest kostub mõnusat jazzirütmi, kolmandast aga rahustavat meremuusikat ja looduse hääli. Silmailu pakuvad kunstitaiesed, ajalooline arhitektuur, moedisain, stiilne sisekujundus jne.

Just selline paik on Noblessner – kiirelt arenev ja üsna hiljuti linnarahvale täielikult avatud uus piirkond mereäärses Tallinnas. Noblessner on sadamalinnak, mis koondab endas elupaiga, avalikud väljakud ja terviserajad, aga ka kunstigaleriid, toitlustuskohad ning kontserdid, moeüritused ja vaba aja veetmise võimalused.