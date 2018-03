Jutt soomlaste tungimisest Eesti kinnisvaraturule on liialdus

Välismaa kinnisvarainvestorite hulk Tallinna kinnisvaraturul on stabiilne, peamised ostjad on eestlased, soomlaste osa on kaduvväike, märkisid kinnisvaraeksperdid, kirjutab Äripäev.

„Eesti kinnisvaraturg on suuremas osas lokaalne, kinnisvara ostavad kõige rohkem kohalikud. Mingit suurt mõju soomlased Eesti turule ei avalda,“ ütles Kinnisvarabüroo Uus Maa partner Mika Sucksdorff. Turu lokaalsuse tõi välja ka Adaur Grupi OÜ kinnisvaraspetsialist Tõnu Toompark, kes ütles, et soomlaste osakaal kinnisvara ostjate seas on kaduvväike. „Kui vaatame Soome residente, siis neid oli eelmisel aastal 121, mis ei ole väga suur number,“ leidis ta. Allikas: Äripäev