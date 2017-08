Juulis kasvas raudteel kaubavedu

Esimese seitsme kuu tulemused näitavad, et kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul on stabiliseerumas. Juunis ja juulis veeti kaupu juba rohkem kui mullu, teatas Eesti Raudtee.

Seitsme kuuga veeti Eesti Raudtee taristul kaupu kokku 7,1 miljonit tonni, mida on möödunud aastaga võrreldes 4,7 protsenti vähem. Juuli kaubaveomaht oli 856 000 tonni, mida on 7,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

“Viimaste kuude positiivne trend lubab meil eeldada, et kaubaveomaht meie taristul on stabiliseerumas ning et käesoleva aasta maht jääb ligilähedaselt möödunud aasta tasemele,” ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee. “Teeme aktiivselt koostööd nii meie olemasolevate kui ka uute klientidega ja tegeleme pidevalt uute projektidega, et kaubamahtusid suurendada.”

Reisijatevedu Eesti Raudtee taristul jätkuvalt kasvab. Selle aasta seitsme kuuga on veetud 4,2 miljonit reisijat, mida on 5,6 protsenti rohkem kui möödunul aastal. Juuli reisijateveo maht oli 582 100 reisijat, mida on 4,1 protsenti mullusest enam.

“Reisijate arv on viimastel aastatel kasvanud stabiilselt viie protsendi ringis ning meie raudtee renoveerimise- ja arendusprojektide tulemusel on seda kasvutrendi ka järgnevatel aastatel võimalik kindlasti hoida ja suurendada,” lisas Laidvee.