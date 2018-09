Juulis tasuti 9,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul

Aktsiisitulu laekus juuli eest kokku 85,8 miljonit eurot ehk 9,2 protsenti rohkem kui 2017. aasta juulis. Seitsme kuu kokkuvõttes on aktsiise laekunud 4,9 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Alkoholiaktsiisi tulu laekus juulis 17,8 miljonit eurot ning tasumine oli 40,3 protsenti suurem kui möödunud aastal. Jooksva aasta kokkuvõttes on alkoholiaktsiisi laekunud 1,7 protsenti rohkem kui mullu. Seitsme kuuga on kange alkoholi deklareeritud kogus vähenenud minimaalselt, kuid deklareeritud õlle kogus märksa rohkem. Samas pole need võrreldavad 2017. aastaga, kuivõrd mullu suvel toimus aktsiisimäärade tõusule eelnenud väga ulatuslik varumine.

Kütuseaktsiisi tulu oli juulis 46,1 miljonit eurot. Seda on 0,4 protsenti vähem kui mullu, kuid seitsme kuu kokkuvõttes on kütuseaktsiisi laekunud 6,4 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Deklareeritud diislikütuse kogus on seitsme kuu kokkuvõttes 9,1 protsenti suurem kui eelmisel aastal, kuid bensiini kogus on 32,8 protsenti väiksem. Bensiini deklareeriti võrreldes eelmise aastaga vähem, kuna eelmise aasta detsembris varuti enne aktsiisitõusu oodatust suurem kogus ning varude võrra on selle aasta soetus olnud madalamal tasemel. Bensiini deklareerimine on languses ka pikaajalise trendi tõttu, mille kohaselt vähendab täiendavalt bensiini tarbimist bensiinimootoriga sõiduautode arvu langus ning bensiinimootorite järjest ökonoomsemaks muutumine.

Tubakaaktsiisi tasuti juuli eest 19,3 miljonit eurot ehk 12,4 protsenti rohkem kui möödunud aastal. Seitsme kuu kokkuvõttes on tubakaaktsiisi kokku tasutud 5 protsenti rohkem kui mullu. Poole aasta kokkuvõttes on sigarette deklareeritud 3,9 protsenti vähem kui aasta varem ning deklareerimise langus on kooskõlas oodatud tarbimise vähenemisega.