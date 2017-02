Endise Soome peaministri sõnul loodab ta, et Tallinna-Helsingi tunnel osutub majanduslikult tasuvaks projektiks.

Praegune Euroopa Komisjoni asepresident ja endine Soome peaminister Jyrki Katainen ütles Brüsselis Eesti ajakirjanikele, et loodab Rail Balticu teostumisele. „Rail Balticul on strateegiline tähtsus kõikidele Balti riikidele ja ka Soomele," sõnas ta. „Isegi kui see võib täna näida kalli investeeringuna, mõelge 20-30 aastat ettepoole. See muudab märkimisvärselt kogu regiooni geograafiat. Ma usun, et see tuleb, Euroopa Komisjon on sellele projektile väga pühendunud, seda näitab ka, et vahendid projekti jaoks juba eraldatakse."

Tallinna ja Helsingi vahelist tunnelit peab Katainen väga paeluvaks ideeks. „Aga ma ei tea, kas see on majanduslikult elujõuline, mulle on öeldud, et see oleks seda," tõdes ta. „Ma usun, et see oleks tasuv, sest see muudaks taas oluliselt Soome geograafilist asukohta, kui oleks raudteeühendus Helsingi ja Tallinna vahel. Siis oleks raudtee otse Soomest Lõuna-Euroopasse ja see oleks väga suur asi."

Katainen avaldas lootust, et projekti planeerijad jõuavad järeldusele, et tunneli projekt on elujõuline ja majanduslikult tasuv.