Soome suur tee-ehitaja Lemminkäinen leppis "asfaldikartelli" nimetatud hinnakokkuleppe eest saadud suure trahviga ega võitle riigikohtus enam edasi.

Lemminkäinen teatas börsile, et on Soome riigiga kokku leppinud lõpetada kohtuvaidlus, et vältida edasisi suuri õigusabikulusid. Soome riigi kahjutasunõue Lemminkäineni vastu on 56 miljonit eurot, märkis ettevõte.

Lisaks on Lemminkäineni vastu kohtuteel 19 omavalitsust, neid kokkulepe ei puuduta. Firma on samuti esitanud kohtusse 13 avaldust nn asfaldikartelli kohta.

Sügisel mõisteti Lemminkäinen ja teised Soome tee-ehitusfirmad süüdi selles, et nad küsisid aastatel 1994-2002 kohalikel ja ka riiklikel tee-ehitusprojektidel koordineeritult asfaldi eest põhjendamatult kõrget hinda. Ettevõtetele määrati kokku 35 miljonit eurot trahvi, millest lõviosa, 20 miljonit langes Lemminkäineni osaks.

Ehitusfirma Skanska tütarfirma Skanska Asfaltti on aga esitanud kohtusse avalduse, et riigi kasuks kahjutasu välja ei mõistetaks, sest riigiametnikud olid kartellist teadlikud.

Soomega sarnased asfaldikartellid olid 1990ndatel ka Norras, Rootsis ja Taanis. Rootsis said asfaldikartelli osalised kokku ligi 50 miljonit eurot trahvi; suurima trahvi sai Skanska.