Ka euro on Türgi pärast nõrk

Kohe kui Euroopas avati valuutaturgudel kauplemine, sööstis Šveitsi frank euro vastu aasta kõrgeimale tasemele, kirjutab Reuters.

„Investorid kardavad, et me liigume täieulatusliku arenevate turgude kriisi suunas,“ ütles Commerzbanki valuutastrateeg Ulrich Leuchtmann, kes viitas 1997. aasta Aasia finantskriisile, kus isegi müügilaine ette jäid korralike makromajandustega maad. Tema arvates on olukord teistsugune, kuna paljud keskpangad on aasta jooksul tõstnud intressi ja seeläbi säilitanud kindlustunde.

Euro maksis 1,1382 dollarit.

Ühisraha sai reedel kõvasti pihta, kuna levisid kuuldused, et Euroopa Keskpank on mures Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa pankade pärast nende Türgi riskide tõttu.