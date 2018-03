Ka lätlased muretsevad piirikaubanduse pärast: juhid sõidavad odava kütuse järele Leetu

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Kui meie kirume piirikaubandust ja valitsust, et valed maksustamisotsused inimesed lõunanaabrite juurde ostlema ning sealset riigikassat täitma on suunanud, siis samamoodi mures on ka lätlased, sest kerkiv kütuseaktsiis sunnib sealsed autojuhid odavama mootorikütuse järele Leetu sõitma.