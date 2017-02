Kui Tallinna halduskohtu määrusega pikendati kuni kohtuvaidluse lõpuni Tootsi kinnistu üleandmise peatamine riigilt Eesti Energiale, siis Eesti Energia ja valitsus kaebasid selle määruse edasi teise kohtuastmesse. Eilse otsusega kinnitas ka ringkonnakohs, et jätab määruse jõusse, mis keelab riigifirmale kinnistu üleandmise kuni vaidluse lõpuni. Seda määrust enam edasi kaevata ei saa.

Endisele turbaraba kinnistule plaanib Eesti Energia rajada kuni 52 tuulikuga tuulepargi, millest saaks üks võimsamaid tuuleparke Eestis. Tuuleenergia tootjate sõnul on aga selline riigimaa riigifirma omandusse andmine ebaõiglane ja loob Eesti Energiale põhjendamatu konkurentsieelise. Seepärast on valitsuse otsus vaidlustatud kohtus ning teavitatud ka Euroopa Komisjoni. Komisjon võttis asja menetlusse.

Kui esimene halduskohtu otsus keelas riigimaa Eesti Energiale üleandmise 19. jaanuarini 2017, siis jaanuari lõpu kohtumäärusega pikendati esialgset õiguskaitset kuni kohtuvaidluse lõpuni.

Ringkonnakohus tegi eile, 16. veebruaril määruse, millega jättis Vabariigi Valitsuse ja AS Eesti Energia määruskaebused rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 19.01.2017 määruse muutmata.

AS Raisner, Hans Teivi, VV Tuulepargid OÜ, OÜ Aseriaru Tuulepark, OÜ Pakri Tuulepargid, Hanila Tuulepargid OÜ, Nelja Energia AS ning AS Eesti Elekter kaebused Vabariigi Valitsuse 09.12.2016 korralduse nr 404 (Tootsi kinnistu üleandmine Eesti Energiale) tühistamiseks.