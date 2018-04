Ka Venemaa sadamad kannatavad naftapuuduses

Venemaa president Vladimir Putin tutvustas Venemaa-Hiina naftatorujuhtme plaani Foto: Scanpix/ Reuters

Kui see on tavapärane, et Balti riikide sadamate kaudu liigub aina vähem Venemaa naftat, siis seekord on ka Venemaa enda Läänemere ja Musta mere sadamad vaevlemas naftapuudusega.