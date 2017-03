Kaabakad või geniaalsed ettevõtjad? Kullasoone leidnud miljardärid on osariigi enda haardesse saanud

Californiat on juba kuus aastat saatnud meeletu põud. Viimase aja vihmasajud vaid varjavad seda katastroofi, mida kuivus on endaga kaasa toonud. Selle kõige taga on aga üks veider lugu abielupaarist, kes kõigele sellele vaatamata kulutab piirkonnas meeletus koguses vett, kirjutab Celebrity Networth.

Kui ühel pool Californiat valitseb kuivus ja kohati võib näha kõrbelaadseid paiku, siis leidub ka koht, kus kasvavad viljakandvad rohelised puud. Enam kui 28 000 hektari jagu. Need on mandli- ja pistaatsiapähklipuud, mis on tuntud oma suure janu poolest. Need maad ja puud kuuluvad Stewart ja Lynda Resnickile. See maalahmakas panustab nende 5 miljardilisse varandusse 3 miljardiga.

Ehkki osariigis on veeseadused väga karmid on sel äril veega siiski kõik väga hästi. Resnickid on saanud vett palju lihtsamalt kui paljud teised sealsed farmerid. Nad kulutavad aastas uskumatud 500 ja enam miljardit liitrit vett. Sellise veekoguse kulutaksid kõik 852 000 San Francisco elanikku 10 aastaga ära.

Resnickitele kuulub enamusosalus Kern Water Bankis. See on osariigi üks suuremaid maaaluseid veehoidlaid. Nad on selle suuromanikud olnud kaks aastakümmet ning see on neil võimaldanud saada vett parematel tingimustel kui vanemad farmid. California jagab vett farmi vanuse järgi, Resnichid on aga väljaspool arvestust.

Perele kuulub ka Teleflora - riigi suurim lillede kulleriteenus; Fiji Water - riigi enim müüdud pudelivee tootja; Pom Wonderful ning Wonderful Pistachios. Perekond on maailma suurim mandli- ja pistaatsiapähkli kasvataja, aga neil on ka meeletud väljad greipe, apelsine ja sidruneid. Nende puuvilja ja pähliäri sai alguse juba 1978. aastal.

Resnickid on aegade jooksul annetanud heategevuseks kümneid miljoneid dollareid, aga siiski, lähme tagasi vee juurde.

Enam kui 500 miljardist liitrist veest, mis neil aastas kulub läheb mandli- ja pähklipuudele 2/3. Kern Water Bankis ehk Kerni Veepapangas saab korraga hoida mitu korda sellest enam. Viimastel aastatel on Resnickud kulutanud 35 miljonit dollarit, et osta vett mujalt.

California osariik kulutas omal ajal suure maaaluse veehoidla rajamiseks 75 miljonit dollarit. Siis anti see müstilise tehinguga üle Kerni maakonnale, kes andsid sellest suure osa omakorda Westside Mutual Water Companyle. Huvitaval kombel on selle omanikud Resnickid.

Ja mis veel parem. California maapõues asuvas veehoidlas on Resnickitel piisavalt vett, et müüa seda osariigi elanikele. Nad müüvad vett osariigile, kes siis müüvad seda edasi farmeritele. See on perele kena 30 miljoni dollari äri.

Vesi on selles piirkonnas väga oluline. Üks aasta ilma veeta võib tappa kogu viljapuuaia. Paik on aga viljapuude ja pähklite kasvatamiseks ideaalne.

Pole siis ime, pählikasvatajad selles piirkonnas aina laiendavad oma äri. Kümne aastaga on mandlipuude all oleva maa osakaal kasvanud 47% ning pistaatsiapählipuude osakaal on kahekordistunud. Resnickite tehas on järgnevatel aastatel oluliselt laienemas, sest Euroopas ja Aasias kasvab nõudlus pidevalt. See tähendab aga veel suuremat veekulu. Hea, et neil osariigi veetagavarade üle kontroll on.