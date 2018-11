Kaalukad advokaadibürood annavad peagi Danske kohtusse

Veel kuulub Danske vastu minevate advokaadibüroode gruppi USA päritolu Pomerantz, mis võitis 3 miljardi dollari suuruse kokkuleppe Brasiilia energiafirma Petrobrasi vastu, Saksa päritolu Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, kes võitis 10 miljardi suuruse kokkuleppe Volkswageni vastu ning Hollandi päritolu Lemstra van der Korst, kes on läinud vastamisi nii Petrobrasi kui hollandlaste kütusefirmaga Royal Dutch Shell.

„Tegemist on peamiste A-klassi advokaadibüroodega, kes üldse maailmas olemas on. Neist paremaid ei olegi olukorras, kus jutt käib maailma kõige suuremast rahapesuskandaalist,” märkis klassihagide ekspert Peter Hanssen, kes aitab hagi Danske vastu kokku panna.

Asjaga seotud allikate sõnul võib kahjutnõue küündida kasuminumbrini, mida Danske teenis nendel aastatel, mis antud hetkel uurimise all on. Ka on esitatud arvamusi, et 1 protsent kogu ajavahemiku 2007-2015 Eesti haru mitteresidentide suuna käibest on liiga väike summa. Pigem peaks see olema 3%-4%.

Meeldetuletuseks, Danske Eesti haru mitteresidentide ärist käis sel ajavahemikus läbi üle 200 miljardi euro, millest suurt osa hinnatakse kahtlaseks rahaks.

Danske pank ei soovinud võimalikku kohtuasja kommenteerida.