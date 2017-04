Kaardid mängiti ümber: kinnisvarakuulutuste turul käib tihe rebimine

Kui soovid enda korterit, maja, maatükki või äripinda müüa või välja üürida, siis tõenäoliselt pead sa selleks kasutama ka mõne kinnisvaraportaali abi. Eestis on täna kuus suuremat tegijat. Laupäeval kadus neist ühest, KV.ee-st, üle 10 000 kuulutuse. Mis seis sel turul üldse vastu vaatab?

Ärilehele tuli appi LVM Kinnisvara, kes kaardistas seisu 1. aprilli seisuga ehk siis päevast, mil KV.ee kukkus enam kui 30 000 kuulutuse pealt veidi enam kui 21 000 kuulutuse peale. Praeguse seisuga on see number neil 20 600 kandis. Seega hakkavad nad võitlema hoopis teises mängus ehk portaal kinnisvara24.ee-ga. Mõnevõrra üllatav on, et tegelikult on Eestis kokku kuus kuulutuste portaali, mis end suureks pidada võivad.