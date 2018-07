Kaardimaksetest võib välja lugeda eestlaste hoogsat Lätis ostlemist

Maksekorraldusega maksti kuus keskmiselt enam kui seitse korda. Kõige enam, 3,5 korda kuus kasutati internetipanga maksekorraldust, e-arve püsimakseid ja pangalingi makseid tehti võrdselt 1,5 korda kuus. Muid võimalusi (püsikorraldused, paberil maksekorraldused) kasutati harvem. Maksekorraldusega makstes on enamikul juhtudel ka makse saaja konto Eesti pangas, vähem kui üks protsent on maksekorraldusi, kus saajaks on välismaa krediidiasutuse klient.