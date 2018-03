Käärid on kõnekad: suurlinnade korterite hinnavahe võimas

Eesti suuremate linnade kinnisvaraturud on tohutu hinnavahega- näiteks suuruselt viienda linna Kohtla-Järve korterid maksavad pealinnast suisa 25 korda vähem.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et Pindi indeksisse koondatud suuremate linnade hinnatasemed ei näita mingisugustki ühtlustumise märki. „Pigem on see trend süvenev, et vaesemad piikonnad jäävad veel vaesemaks ja jõukus koguneb Tallinna ja Tartu ümbrusesse, mis kajastub tugevalt ka korterihindades," lausus Sooman. Tema sõnul oli veebruaris Tallinna korteriomandite tehingute keskmine ruutmeetrihind 1812 eurot, samas kui Kohtla-Järvel oli see vaid 73 eurot.

17 suurema linna tehinguid koondav Pindi Indeks langes veebruaris 2,4% võrra, tehingute kaalutud keskmiseks hinnaks oli 1431 eurot ruutmeetri kohta. Jaanuaris oli antud suurus korrigeeritud andmetel 1466 €/m².

Kui tänavu jaanuaris tehti indeksilinnades 1201 korteriomandi tehingut, siis veebruaris oli tehingute arv 1199. Võrdluseks- 2017. aasta veebruaris tehti indeksilinnades 1135 korteriomandi tehingut.

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2017 on indeks languses 6 protsendiga. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 129 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara koostatud hinnaindeks võtab arvesse kõigis maakonnakeskustes, lisaks Kohtla-Järve ning Narva linnas tehtud korteriomandite ostu-müügitehingute kaalutud keskmise ruutmeetrihinna. Tegemist on väärtusega, mis hõlmab ligi 800 000 elaniku eluaset läbi enam kui kümne aastase ajaloo.