Kaasaajal valitseb postkontorite lahtiolekuaegades kaos. Enne sõda oli kord majas

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Muhu postkontor Liival Foto: Anni Õnneleid

Omniva ehk Eesti Posti postiasutuste lahtiolekuaegu vaadates tekib küsimus, kas see on taotuslik, et kui oled harjunud käima asju ajamas ühes postiasutuses ja lähed teise, siis ei maksa eeldada, et teine koht on avatud samadel aegadel või isegi nädalapäevadel ning sama kaua. Kas postiasutuste avamisel on mingisugustki loogikat ja süsteemsust? Tundub, et pole.