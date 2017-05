Kabandus-tööstuskoda: valitsus sõidab ettevõtjast lihtsalt teerulliga üle

Kaubandus- ja tööstuskoja peadirektor Mait Palts Foto: Eero Vabamägi

Kaubandus-tööstuskoja sõnul ollakse täna olukorras,kus valitsuse sõnad ja teod on kardinaalses vastuolus. Räägitakse vajadusest kuulata ja arutada, kuid teod näitavad, et tegelikult see arvamus kedagi ei huvita.