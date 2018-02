Viimasel ajal on Tammsaare teel Metro Auto salongis ja selle ümber käinud vilgas töö. Valdek Kauritile kuulunud autokeskus on läinud seni ainult kasutatud autode müügiga tegelenud Moneklar OÜ (Mobile.ee) kätte. Tehingu väärtust pooled ei avalda, kuid Moneklarile tähendab ost seda, et minema saadi kehva mainega Kadaka tee piirkonnast.