Kadestamisväärne: Vene miljardäride vara on aastaga väga jõudsalt kosunud

Kui veel aasta tagasi võis rääkida, kuidas nõrk rubla ja madalad hinnad viisid Vene rikkuritelt varanatukest üha ära, siis aastaga on toiminud suur muutus. Oligarhid, sealhulgas Putini head sõbrad, on kenasti taastunud, kirjutab Forbes.

Aastaga on Vene ülirikkad kamba peale vara juurde saanud 104 miljardit dollarit. Seda just eelkõige tänu turgude taastumisele ning rubla tugevnemisele. Nii mõnigi oligarh võitis aga näiteks Donald Trumpi USA presidendiks saamisest. Riigi 96 miljardäri on nüüd kokku väärt 386 miljardit dollarit.

Nimekirja on sel aastal lisandunud koguni 19 miljardäri nimed, kellest kolm on uued ning 16 sellised nimed, kes on varasematel aastatel miljardäride klubist välja kukkunud, kuid on seal 2017. aastal tagasi. Vaid üks Vene ülirikas on viimase aastaga varasemaga võrreldes vaesemaks jäänud.

Kolm suuremat varakasvatajat olid Putini siseringi kuuluv Gennadi Timtšenko, kes omab 23% maagaasitootjast Novatekist. Tema 2017. aasta tulemus on 16 miljardit dollarit, mis on 4,6 miljardit enam kui aasta varem. USA seadis 2014. aastal mehele sanktsioonid.

Sama saatus tabas ka ehitusmagnaat Arkadi Rotenbergi, kes kunagi oli president Putini sparring-partner judos. Tema vara kasvas aastaga miljardilt dollarilt 2,6 miljardi peale. Tema firma SGM Group sai riigilt magusa tellimuse ehitada 3,7 miljardi dollari eest sild Venemaa ja Krimmi vahele. Rotenbergi käes on ka väetisetootja Minudobraija aktsiad. Firma käive kasvas 2016. aastal 52%.

Putini personaalseks pankuriks peetav Juri Kovaltšuk naasis miljardäride nimistusse esimest korda pärast 2014. aastat. Eelmise aasta Panama paberite leke andis mõista, et mees võis aidata Putinil liigutada miljoneid dollareid, kuigi mõlemad eitavad seda. Ka Kovaltšuk on alates 2014. aastast USA sanktsioonide all.

Analüütikute sõnul on Venemaal võetud sanktsioonide küüsis olevad rikkurid erilise hoole alla, eks seetõttu on nende käekäik ka väga hea olnud.

Samas kasvatasid oma varandust ka need Vene rikkurid, kel ei ole Kremliga teadaolevalt lähedasi suhteid. Naftaparun Vagit Alekperov teenis Lukoili 42-protsendilise aktsia hinnatõsu tõttu aastaga 5,6 miljardit dollarit. Terasehiid Aleksei Mordašov lisas aastaga aga lausa 6,6 miljardit dollarit. Tema edu taga oli teadmine, et metallide hinnad taastusid ning tekkis lootus, et Trumpi Ameerika hakkab rohkem raha paigutama taristusse. Suurim varakasv tabas aga Vladimir Lisinit, kes on samuti teraseärimees. Aasta tagasi oli tema vara väärtus 9,3 miljardit, aga nüüd 16,1 miljardit dollarit. Ainuüksi kolme päevaga, mis järgnesid Trumpi võidule, oli mees vara kasvatanud 830 miljoni võrra.

Alumiinimikuningas Oleg Deripaska varandus kasvas samuti enam kui kaks korda, 2,1 miljardilt 5,1 peale. Alumiiniumi hind taastus pärast kaht keerulist aastat.

Kinnisvaraärimees Aras Agalarov ja tema poeg Ermin lootsid ehitada Venemaale Trump Towerit, aga Donald valiti vahepeal USA presidendiks. Emin andis Forbesile eksklusiivse intervjuu, milles uhkustas, et teab Trumpi ja ütles kuulsad sõnad: „Nüüd kui ta on saanud presidendiks, ei unusta ta oma sõpru". Agalarovite vara väärtus on 1,7 miljardit ehk 500 miljonit enam kui aasta varem.