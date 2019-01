Kadi Lamboti suurosalusega Confido ostab sõltuvusravikliiniku

Kadi Lambotile kuulub Confido Healthcare Groupist 51% ning Rootsi Pharmaswedile kuuluvale KT Holding OÜle, mida juhib ravimiturul pikaaegselt tegutsenudTarmo Laanetu, 49% ettevõttest.

Confido Healthcare Groupi juhatuse liikme Hannes Danilovi sõnul on TSF Kliiniku ost üks samm Confido 15 miljoni euro suurusest laienemiskavast. “Tehingu tulemusel sünnib Tallinna kesklinna laiapõhjaline sõltuvushäiretega tegelev keskus, kus abivajajaid hakkab aitama kogemusnõustajatest, arstidest ja teistest spetsialistidest koosnev meeskond,” sõnas Danilov. “Sõltuvusega inimene vajab lisaks nõustamisele sageli teiste ekspertide abi, näiteks psühhiaatri või psühholoogi nõu unetuse või ärevushäiretega võitlemisel. Seda kõike saame neile nüüdsest ühes kohas ja diskreetselt pakkuda,” sõnas Danilov.

Kuna alkoholism on Eestis levinuim sõltuvushäire, on uues keskuses narko- ja ravimisõltuvuse kõrval suurim osakaal alkoholisõltuvuses inimeste aitamisel. Hannes Danilov kinnitas, et kuigi Eestis on viimasel paaril aastal tehtud sõltuvusravi arendamisel suuri edasiminekuid, jõuab hinnanguliselt 60 000 alkoholisõltlasest riiklikule ravile vaid murdosa. “Ravile pöördumise vähese aktiivsuse üheks põhjuseks on hirm sildistamise ees, kuna sõltuvus ei küsi rahakoti paksust või sotsiaalset staatust ning selle küüsi langevad inimesed kõikidest ühiskonnakihtidest,” selgitas Danilov erakliiniku eeliseid diskreetsuse tagamisel.