Kadri Simson ei märkinud Tallinna Sadama aktsiaid

Tallinna Sadama aktsiaemissiooni tulemused näitavad, et valitsuse otsus viia Sadama vähemusosalus börsile pakkumaks Eesti inimestele ja pensionifondidele uusi võimalusi oma raha Eestisse investeerimisel oli õige ja aktsiate noteerimist võib pidada igati edukaks, ütles minister Kadri Simson.

"Arvud räägivad enda eest: 13 723 jaeinvestorit ja 102 institutsionaalset investorit 22 riigist tegid oma pakkumise. Minu jaoks kõige märkimisväärsem on aga fakt, et viimase kuu aja jooksul avasid Eesti inimesed 5262 uut väärtpaberikontot ehk tuhanded inimesed on leidnud enda jaoks investeerimise," ütles ta. "Nagu lubatud sai, on tegemist rahvaaktsiaga. Praegusel juhul said üle poole pakkumises osalenud jaeinvestoritest kätte oma märgitu täies mahus ning 78 protsenti, kes märkis kuni 3000 aktsiat, suures osas."

"Pean aga tunnistama, et ma ei märkinud ise Tallinna Sadama aktsiaid," ütles Simson Ärilehele. "Otsustasin nii seetõttu, et vältida pahatahtlikke spekulatsioone, justkui oleksin ettevõtte üldkoosolekuna teinud otsuseid, millest ise kasu saan. Kui ma ei oleks sellises olukorras olnud, siis oleksin kindlasti märkimisest osa võtnud."