Kadri Simson: kaalume kütuseaktsiisi langetamist

"On ääretult tähtis üle vaadata just kehtivad kütuseaktsiisid ning vajadusel neid ka langetada. Antud teema kuulub kindlasti Keskerakonna majanduspeatüki prioriteetsete küsimuste hulka nagu ka elektri hind," teatas Simson. Simson lisas, et valitsus on Keskerakonna juhtimisel juba ette võtnud võrgutasude langetamise. "Teeme seda ka tulevikus. Lisaks soovime langetada elektriaktsiisi. Kütuse ja energia hind on küsimused, mis puudutavad kõiki."

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et lisaks alkoholiaktsiisi alandamisele on parteil kaalumisel ka teiste aktsiiside, sealhulgas kütuseaktsiisi võimalik vähendamine.

Loe pikemalt ERR-ist.