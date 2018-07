Kadri Simson: liikluses valitseb kriis, hukkunute arv on aastaga tõusnud 45%

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson tahab erakorraliselt kokku kutsuda neljapoolse nõupidamise siseministeeriumi, maanteeameti ja PPAga, et leida lahendus Eesti liiklust ilmestavale murettekitavale statistikale. Nimelt on mullusega võrreldes liiklusõnnetuste arv kasvanud 8%, vigastatute arv 10%, kuid hukkunute arv lausa 45%.

"Olete kahtlemata teadlik sellest, et käesoleva aasta esimese viie kuu jooksul on olukord Eesti liikluses selgelt halvenenud," kirjutas Simson siseminister Andres Anveltile.

2017. aasta paistis silma kõigi aegade madalaima liikluses hukkunute arvu poolest, liikluses hukkus 48 inimest ja seega on võrdlus möödunud aasta andmetega tavapärasest erinev. See aga ei muuda Simsoni sõnul fakti, et tänavuse aasta algus on olnud antud vallas tõeliselt traagiline ja vajab reageerimist.

Vähe patrulle

Ka viimases liikluskomisjonis osalenud eksperdid väljendasid muret liiklusohutuse pärast ning avaldati arvamust, et üheks traagiliste liiklusõnnetuste sagenemise põhjuseks võib olla liiklusjärelevalve ebapiisavus ja liiklust rahustavate patrullide vähesus.

Statistika sellele viitab - tänavu viie kuuga on liiklusalaseid väärtegusid avastatud 31 470. Eelmise aasta sama ajaga avastati neid aga 39 880, ehk avastamine vähenes 21%.

Talihooldusele lisamiljonid