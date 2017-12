Kadri Simson põrutas Talviku süüdistustele vastu: mina ei tea, millega tegeleb teie ämm või äi!

Vabaerakonna esimees Artur Talvik küsis tänasel riigikogu infotunnil majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni käest, kas seakasvatajate suur tõuaretustoetus tuli ministrile lähedal seisvate isikute mõjutuse tõttu. Seepeale vastas minister, et kas sellise mõttekäigu järgi ei peaks ka Talvik eemaldama ennast kõikidest valdkondadest, millega tema lähedased seotud on.

Artur Talvik tõstatas infotunnis küsimuse seakasvatajate 200-eurose tõuaretustoetuse kohta. "Mul on kahtlus, et "Foorumi" saates valetasite, kui ütlesite, et põllumajandusorganisatsioonid nõudsid just sellist toetust, tõuaretustoetust. Seal oli kolm punkti põllumajandusorganisatsioonidel: üks rääkis top-up'ist väga täpse numbriga, teine rääkis kriisiabist väga täpse numbriga, aga tõuaretustoetus oli lahtine. Siit tekibki kahtlus, et see väga suur tõuaretustoetus on tulnud just sellepärast, et teil on väga lähedased suhted seakasvatusega," ütles Talvik Kadri Simsonile.

Sellise väite peale minister ärritus öeldes, et tema suhted seakasvatusega on märksa tagasihoidlikumad kui Talviku suhted loomakasvatusega. "Ja nüüd ma lihtsalt manitsen teid, et kui on mõni samasugune lähenemine, nagu te püüate mulle inkrimineerida, siis ma ei tea, millega tegeleb teie äi või ämm, aga te kindlasti te ise olete vabatahtlik merepäästja, te ei tohiks olla siseturvalisuse peatükis. Teil on loomad, te ei tohiks olla maaelu peatükis. Teie tütar, nagu ma täna lugesin, soovib minna kosmosesse, see on osa majanduspeatükist. Ärge majanduspeatükist erakonna esimehena osa võtke! Teie naine on arst, meditsiin ja sotsiaal on välistatud. Te olete käinud teatrikoolis ja olete tuntud filmimees, kultuur välja," põrutas Simson vastu.

Loe veel

"Nii et tegelikult koalitsiooniläbirääkimistel ei laskuta sellistesse detailidesse ja see toetus on välja töötatud vastavalt ühtsetele reeglitele kõigile põllumajandusettevõtetele. Mina küll ei ole seisnud selle eest, et üks ettevõte saaks suuremat toetust kui teine, selles suhtes olen ma rääkinud täiesti tõtt," ütles ta.

Simson lisas, et leidis guugeldades üles kirja, mille osas tekkis Talvikul kahtlus, et seda pole avalikult saadaval. "Tõepoolest Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Talupidajate Keskliit on need ettepanekud valitsuskoalitsioonile saatnud. Tulles sellest faasist, kus põllumehed olid Toompea ees ja väga rahulolematud sellega, kuidas lasti nende sektoril hääbuda, ma arvan, et oligi täiesti konsensuslik otsus, et Eesti põllumajandust peab toetama," ütles minister.

Keskkriminaalpolitsei pidas novembri lõpus kinni Kadri Simsoni elukaaslase HKScani Baltimaade üksuse eksjuhi Teet Soormi ja endise seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, keda kahtlustatakse suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Prokuratuur kinnitas, et Simsonil puudub seos Soormi kahtlustusega. "Prokuratuur on varemgi kinnitanud, et ei ole mingit põhjust Kadri Simsonit seostada tegudega, milles kahtlustatakse Teet Soormi," teatas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.