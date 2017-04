Kadri Simson Riias: Eestis on Rail Balticu suhtes pessimiste, aga meie vaatame fakte

Tänasel Rail Baltica Global Forumile Riias ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et Rail Baltic on Euroopa raudtee, mis ei alga ega lõpe Tallinnas. Kõige tähtsam küsimus on hea ühilduvus, mis on ka üks peamine teema Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal. Simson viitas ka sellele, et värske Rail Balticu tasuvusanalüüs on igati positiivne.

Riias tutvustatakse avalikkusele kaua oodatud Ernst & Youngi tasuvusuuringut. Siiani ei ole selleni veel jõutud, kuid kolme Balti riigi ministrid on sellega juba tutvunud. Nad teavad, et analüüs näitab projektist saadavat netokasumit. Sellele viitas oma lühikeses kõnes ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson. "Eelmisel nädalal kinnitas meie riigi valitsus eelarveprioriteedid kuni aastani 2021. See andis ka kindluse, et Rail Baltic saab raha. Projekt ei ole aga mõislik, kui oma osa ei anna Euroopa," alustas ta. Simson jätkas sellega, et viitas Euroopas tehtud uuringule, mis näitab, et Rail Balticusse usuvad rohkem need, kes projektist rohkem teavad. Vastastel ei ole piisavalt infot. "Eestis on pessimistid, kes väidavad, et kui täna idasuunalise raudteetranspordi numbrid aina langevad, siis miks peaks Rail Balticule tulema Läänest tulev kaup. Peame ka nende argumente kuulama, aga meie vaatame fakte. Tänane uuring näitab, et netokasum on suure kui kulud," rääkis Simson.