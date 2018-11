Kadri Simson rongiliini sulgemisest: juba aastal 2026 on rongiühendus Tallinna ja Pärnu vahel 45 minutit

Ütlesite ka, et Rail Balticu valmides saab Pärnu endale väga hea raudteeühenduse nii Tallinna Kui Riiaga. Praegugi on kõik seoses Rail Balticuga nii lahtine. Mis ise arvate, on Rail Baltic see lahendus, mida kohalikud peaks ootama? On ju ebaselge, millal see valmib.

Meil pole mingit põhjust arvata, et Rail Balticu ehitus edasi lükkuks või uus raudtee ehitamata jääks. Rail Balticuga jätkamist toetavad nii Eesti kui teiste Balti riikide valitsuste ja parlamentide otsused ning ka Euroopa Komisjoni seisukohad Rail Balticu rajamise osas.

Tegemist saab olema senisest selgelt kiirema lahendusega, mis pakub võimalusi nii Eesti kui ka Euroopa suunal liikumiseks. Rail Balticu valmides saab Pärnu endale väga hea raudteeühenduse nii Tallinna kui Riiaga, seepärast soovisid ka kohalike omavalitsuste esindajad Lelle-Pärnu raudteelõigu remondiks kuluva raha suunata hoopis lennujaama taastamisse. Sellise otsuse valitsus ka 2017. aastal tegi.

Tean, et pärnakad ootavad Rail Balticut. Vahepealsel ajal saavad lõigu vajadused kaetud bussitranspordiga.

Kas praegustes oludes (Rail Balticu valmimise aeg küsimärk) valitsus ikkagi kaaluks, et investeerida sellesse, et Lelle-Pärnu raudteelõik renoveerida?

Täna toimib meil rongiliiklus kõikidel liinidel, kus raudteeinfrastruktuuri seisukord seda ohutult ja mõistlike kiirustega võimaldab. Kohalik reisirongiliiklus Tallinn-Pärnu suunal luuakse Rail Balticu trassile, olemasoleval vanal trassil Pärnuga reisirongiühendust taastada ei ole plaanis.

Lelle-Pärnu raudteelõigu tehniline seisukord ei võimalda enam selle kasutamist reisirongiliikluseks, kuna raudteeliikluse jätkamine eeldab igal juhul iga-aastast suuremahulist liiprite vahetust ja kohati ka rööbaste vahetust ning kiiruste hoidmine üle 60 km/h eeldaks investeeringuid mahus ligi 17 miljonit eurot, mis samas ei oleks Rail Balticu valmimist arvestades mõistlik otsus.



Saime eile lugejatelt kirju, kus oli otsekohene küsimus - millal saab jälle rongiga Tallinnast Pärnu sõita? Mis neile vastaksite?

Kohtusin nädala alguses koos oma Läti ja Leedu kolleegidega Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulciga, kes kinnitas, et Rail Balticu projekt on jätkuvalt Euroopa prioriteetne. Samme selle projekti edukaks elluviimiseks tehakse nii liikmesriikides kui ka ühisettevõttes RB Rail AS igapäevaselt.

Eesti RB trassi osas on kehtestatud maakonnaplaneeringud ning valminud eelprojekt. Lisaks on alustatud tehnilise projekteerimise hangetega, mille tulemusel valmib põhiprojekt. Esimesed lepingud töövõtjatega on kavas sõlmida 2019. aasta alguses.

Loe veel

Üle-eelmisel nädalal kuulutas Maanteeamet koostöös Rail Baltic Estoniaga välja esimese RB põhitrassi puudutava ehitushanke, mille tulemusel rajatakse Rail Balticu trassi ületav maanteeviadukt Saustinõmmel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kui Rail Baltic saab Euroopast oodatud toetuse, siis juba aastal 2026 on rongiühendus Tallinna ja Pärnu vahel 45 minutit.