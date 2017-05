Kadri Simson Sarapuu skandaalist: ainult pime ei näe, et me võtame neid olukordi väga tõsiselt

Majandus- ja taristuminister, Keskerakonna aseesimees Kadri Simson ütles valitsuse pressikonverentsil, et tal ei jää muud üle kui nõustuda peaminister Ratase ja Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa seisukohaga, et sellises olukorras ei saa Arvo Sarapuu oma tööd jätkata.

Siseminister Andres Anvelt (SDE) ütles pressikonverentsil, et tahab tunnustada õiguskaitseorganeid, mis töötavad täiesti autonoomselt ükskõik milline on valitsuskoalitsioon. "Igasugune korruptsioon on taunitav. Kapo ja prokuratuur viivad oma menetlust edasi täpselt samuti sõltumatult ja viivad asjad kohtu ette nii ruttu kui võimalik," kinnitas Anvelt. Ta lisas, et valitsuse tervis sõltub koostöövõimest, kuidas lahendada keerulisi küsimusi. "Ümberringi toimuv võib mõjutada emotsionaalselt aga vastutus jääb valitsusele ja mõju valitsuse tervisele ei näe."

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) sõnas, et ta ei näe sündmustel valitsuse tervisele mingit ohtu. "Jüri Ratas on võtnud selge hoiaku - eile kolleeg Korbi osas ja täpselt samuti täna hommikul plahvatanud teise olukorra linnavailtsuse liikme suhtes . Ta on öelnud selge seisukoha. Skandaalid muudavad valitsust hapramaks, aga tõsise probleemi puhul on oluline kui adekvaatselt ja kiirelt reageeritakse."

Majandus- ja taristuminister, Keskerakonna aseesimees Kadri Simson lausus, et tal oli võimalus Jüri Ratasega tund tagasi nõu pidada telefoni vahendusel. "Mul ei jää muud üle kui nõustuda Jüri Ratase ja Taavi Aasa seisukohaga, et sellises olukorras ei saa Arvo Sarapuu oma tööd jätkata. Prügimajandusega on olnud probleeme, see on selge.

Ükski halb uudis ei mõju erakonna mainele hästi. Me võtame seda väga tõsiselt. Meil on tulnud mitmeid keerulisi olukordi ette, aga ainult pime ei näe, et me võtame neid olukordi väga tõsiselt."

Simson rõhutas, et kindlasti ei tähenda Sarapuu taandamine tema süüdimõistmist. "Õigust mõistab kohus, mitte meie. Sellest saab ilmselt pika vinnaga lugu. Aga antud olukorras oli Sarapuul võimatu jätkata valdkonnas, kus ta vastutab prügimajanduse eest."

Riigiprokuratuur ja kapo pidasid täna kahtlustatavana kinni Tallinna abilinnapea, keskerakondlase Arvo Sarapuu, kellele esitati täna kahtlustus korruptsioonikuriteos ehk teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahalist karistust või kuni kolmeaastast vangistust.