Kadri Simson transiidikomisjonile: valitsus ja ettevõtjad peavad sektori arengu nimel ühiselt töötama

Täna kogunes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis esmakordselt üle mitme aasta riiklik transiidikomisjon, kus vaadati ettevõtjatega ühiselt üle transiidivaldkonna üldine olukord ja peamised arenguvõimalused.

Teemadena tõstatusid nii Eesti sadamate konkurentsivõime tõstmine kui ka globaalsete kaubateede parem ärakasutamine kaugemas tulevikus näiteks Rail Balticu raudtee abil.

Transiidikomisjoni kokku kutsunud majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on vajalik, et valitsus kuulaks valdkonna kandvamate jõudude nõuandeid. Transiidisektor on viimase kümne aasta jooksul kõvasti turuosa kaotanud ning veomahud on kordades langenud. Olukorra paranemiseks tuleb leida uusi ideid ning parandada koostööd ettevõtjate ning ministeeriumi vahel.

„Valdkonna ettevõtjad tervitavad transiidisektori uuendatud koosseisus kokku kutsumist, sest kõigi jaoks on selge, et meil tuleb leida sektori elavdamiseks uusi lahendusi. Turuosa kaotada on kerge, kuid see, mis on kümne aastaga kaotatud, pole taastatav ühe aastaga. Küll aga näen, et värske valitsus on valmis astuma samme, mis aitaksid meie transiidiettevõtjatel edukamalt opereerida,“ rääkis majandus- ja taristuminister.

Simsoni hinnangul tuleb Eestil liikuda senisest ida-lääne suunalisest transiidist rohkem põhja-lõuna suunalise veo peale.

„Tänasel koosolekul oli palju juttu ka Hiinast ning sealse potentsiaali ärakasutamisest. Oli tore näha, et transiidiettevõtjad on valmis koostööks ning nõus koos valitsusega ühiseid lahendusi otsima.“