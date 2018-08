Kadri Simson: ühistranspordi kasvunumbrid teevad rõõmu, kuid süsteemil on arenguruumi

„Esimese kuu numbrid on tõepoolest olnud muljetavaldavad. maanteeameti statistikast selgub, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on reisijate arv kõigis tasuta ühistranspordiga maakondades kasvanud vähemalt 20 protsenti. Mõnes piirkonnas aga koguni enam kui 50 protsenti ning Ida-Virumaal lausa üle 90 protsendi. Tegemist on hüppelise kasvuga, eriti kui arvestada, et enne plaani rakendumist võis kriitikutelt kuulda, et keegi ei kasuta ega vaja piletita sõitu. Loodan, et sõitjanumbrid näitavad ka edaspidi kasvutrendi,“ rääkis majandus- ja taristuminister, Keskerakonna aseesimees Kadri Simson.

Enim uusi reisijaid lisandus tänavu juulis Ida-Virumaal, kus võrreldes eelmise aastaga oli koguni 92 protsenti rohkem maakondliku ühistranspordi kasutajaid. Kasvu näitasid aga kõik maakonnad peale Läänemaa, mille ühistranspordi kasutajate arvu langus on peamiselt tingitud haldusreformiga Pärnu maakonnaga liitunud valdade eemaldumisest. Sealjuures näitasid sõitjate arvu kasvu ka need neli maakonda, milles tasuta ühistransport rakendati vaid osaliselt. Reedel kogunesid Pärnus kõikide ühistranspordikeskuste esindajad ning Hiiumaa ja Saaremaa ühistranspordi eest vastutavad inimesed, et ühiselt koos MKMi ja maanteeameti inimestega tasuta ühistranspordi esimesest kuust kokkuvõtteid teha.