Kadri Simsoni sõnum ruhnlastele: nädalavahetusel tõenäoliselt laevaliiklus katkeb! Alternatiive pole

Kiirkatamaraan Runö läks keset turismihooaega rikki ning Kadri Simsoni sõnutsi on tormine meri asenduslaev Amalie jaoks liig, mistap lähipäevil ühendus saarega katkeb.

Valitsuse pressikonverentsil rääkis majandus- ja taristuminister Simson, et Runö remonttööd käivad - peamasin on praegu remondis, lisaks ostetakse ka uus peamasin. "Siis on edaspidi alati üks peamasin tagavaraks," märkis Simson.

Simson ütles, et valitsus on olukorraga kursis ning ka omalt poolt on üritatud aidata. Paraku selgub, et häid alternatiive praegu pole. Asenduslaev Amalie on väiksema mahutavusega, aeglasem ning pole nii lainekindel. "Sellest tulenevalt nädalavahetusel musta stsenaariumi puhul regulaarsõite ei toimu," nentis Simson.

Kihnu veeteede kodulehel on kirjas, et praeguse seisuga on tühistatud Amalie väljumised Roomassaare- Ringsu reedel kell 14 ja 01.07 Ringsu- Roomassaare kell 10.

Simsoni sõnutsi uuriti ka võimalust, ehk saaks ühest teisest firmast ajutiselt kiirema laeva laenutada, kahjuks polnud see võimalik. Talveperioodil on ühendus mandriga tagatud lennuliiniga. "See firma ei ole arvestanud suvel valmisolekuga, pilootidel pole uuendatud lubasid," ütles Simson.