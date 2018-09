Kadrioru kolemajade jälgedes. Kes on nende omanikud ja mis neist edasi saab?

Kadriorg on Tallinna üks kaunimaid paiku. Aastakümnetega on ta üha enam õide puhkenud, kuid ometi on seal ikka n-ö mädanevaid hambaauke, mis silma riivavad.

Tallinnas on kokku 725 muinsuskaitse all olevat ehitismälestist ehk hoonet või parki. Kui mõni arvab, et terve Kadriorg on muinsuskaitse all, siis ta eksib. Küll aga on suur osa Kadriorust miljööala, kus kehtivad üpris ranged reeglid. Tallinnas on üldse kokku 19 miljööala ja linn jälgib väga täpselt, et sealsete hoonetega ei tehtaks mis iganes pähe tuleb. Omanikele tunduvad nõuded kohati väga karmid.