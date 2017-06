Käelöömine suurvõlgnikuga viis riigi kohtusse

Riik lõi käed miljoneid eurosid võlgu jäänud ehitaja E&G omaniku Artur Fjodorovi uue firmaga, mis annab nüüd maksumaksja raha eest õigusabi. Konkurent viis asja kohtusse, kirjutab Äripäev.

„Riik ilmselt ei arvanud, et tuleb keegi põõsast ja ütleb, et hakkab tegutsema. Ma ei ole ükskõikne selles, kuidas asju aetud on. See asi on vildakas,“ ütles varasematel aastatel õigusabi andnud SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud.

Peale konkursil osalenud Õigusteenuste Büroo pettus justiitsministeeriumis advokatuur, eesotsas juhi Hannes Vallikiviga. „Sisuliselt oli see hinnakonkurss. Tõenäoliselt oli kvantiteet olulisem kui kvaliteet. Meilt ei oleks töötunde nii odavalt saanud,“ lausus Vallikivi.

