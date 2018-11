Kahe eduka digikooli juhid: kübermaailma ja õpikute vahel tuleb leida tasakaal

IT on meie olevik ja tulevik. See pole juba ammu mingite patsiga poiste pärusmaa ega pelgalt tehnoloogiavaldkonna siseasi. Õnneks on meil koole, mille juhid ja õpetajad said sellest juba varakult aru. Nad julgustavad teisigi: olge julged ja koolitage õpetajaid, sest just nende kaudu algab digiliikumine.

„Juhina olen elav eeskuju. Kasutame veebipõhiseid koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise vahendeid ja muud sellist. Loon olukordi, kus õpetajad peavad kübermaailmas toimetama,” ütleb Rakvere gümnaasiumi õppealajuhataja Kadri Kruusmaa. Kohe hakati blogisid pidama, klassijuhatajad tegid fotode jagamiseks pilvekontod. Siis tulid juba Google’i ühistöövahendid. 2013. aastal loodi õppehoone blogi. Iga õpetaja saab vähemalt kord nädalas pidada oma ainetunni arvutiklassis. Nõudlus on suur, klassi graafik on tihedalt täis.