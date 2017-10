Kaheksa omadust mis eriti edukaid inimesi teistest eristavad

Eriti edukaid inimesi iseloomustavad sarnased tunnused, mis neid teistest inimestest eristavad, kirjutab Thrive Global.

Edul ei ole pistmist hea ajastuse, õnne või sünnipärase talendiga, pigem on see mõtteviis ning oskus luua positiivset ning külluslikku elu. Miks siis imetleda kaugelt neid eriti edukaid, kui sama hästi võiks ise olla üks neist?

Kuigi valmis eduretsepti ei ole, siis järgnevaid ettevõtlike ja edukate põhimõtteid järgides on võimalik end võitjatele poolele viia.

1. Nad õpivad pidevalt

Kui palju sa ka enda arvates ei teaks, on alati võimalik juurde õppida. See ei tähenda tingimata uue kraadi omandamist, kogu infot ning teadmisi end ümbritsevatelt inimestelt.

2. Nad ümbritsevad end teiste edukate inimestega

Ütleb ju kõnekäändki: näita, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa ise oled. Eriti edukad inimesed ümbritsevad neid kaaslastega, kes aitavad neil olla motiveeritud ning keskendunud. Ka uuringud kinnitavad, et meie sõbrad ning kolleegid mõjutavad meie valikuid väga suurel määral. Seda nii positiivselt kui ka negatiivselt.

3. Nad otsivad pidevalt endast targemaid inimesi

Olgu see kohtumine konkurendiga info vahetamiseks või mentori otsimine, miljardärid püüavad pidevalt leida andekaid ning tarku inimesi.

4. Nad oskavad erinevaid isiksusi juhtida

Inimesed on erinevad ning vajavad erinevaid mõjutusvahendeid. Miljardärid ning muidu edukad inimesed teavad, et emotsionaalne intelligentsus ning teiste emotsioonidele vastamise võime on sama tähtis kui IQ. Hea uudis on, et seda võimet saab endas arendada.

5. Nad on paindlikud

Iga edukas miljardär teab, et paindlikult edu saavutamise oskus on väga oluline. Väledus ning uutele võimalustele avatus on edu saavutamisel võtmetähtsusega.

6. Nad ei hooli, kas teised neid mõistavad

Edu saavutanud inimesed ei ole jõudnud sinna teiste arvamusi arvestades ning soove täites. Tavaliselt on vääritimõistmised ning äratõukamised olnud nende igapäevased kaaslased. Ära karda uusi ettevõtmisi, mis sellest, kui keegi sind seepärast hulluks peab.

7. Nad muudavad negatiivseid emotsioone

Alati ei lähe asjad plaanipäraselt. Oluline on meeles pidada, et progress sõltub meeleseisundist. Negatiivsed mõtted ja tunded mõjutavad meie keskendumisvõimet ja tegutsemistahet. Kõige kasulikum on need tunded motivatsiooniks muuta. Edukad inimesed teavad, kuidas minevik seljataha jätta ning edasi liikuda. Õpi läbikukkumistest ja võta neid kui võimalusi edasi liikuda.

8. Nad ei lepi eitava vastusega

Kõikidel edukatel inimestele on elus ära öeldud. Aga tuleb osata vastuvoolu ujuda. Saa aru, et „ei“ on vaid kellegi arvamus ei midagi enamat.