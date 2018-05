Kaheksa pilvetehnoloogia müüti, mida sul ei tasuks uskuda

2. Pilveteenus ei ole nii turvaline kui oma server.

See suhteliselt vana müüt ei pea samuti paika. Kui võrrelda pilveteenuseid näiteks on-premises serveritega, siis turvalisuse saavutamine mis tahes tasemel on pilveteenuse puhul märkimisväärselt kiirem, odavam ja reaalsem. Esiteks suudab suurem pilveteenuste operaator oma füüsilist taristut kaitsta paremini kui keegi oma seadmekeskuses seda suudaks. Seda nii füüsilise ligipääsetavuse poolest, võrgu tasemel, töökindluse osas kui ka personali ligipääsude osas. Oma andmekeskuses ja ettevõttes selliste protsesside ja nõuete juurutamine, mida näiteks AWS on teinud, läheks niivõrd kalliks, et seda suudaks maailmas õigustada ainult loetud ettevõtted ja valitsusasutused. Lisaks viivad kolmandad osapooled pidevalt läbi auditeid, tagamaks, et kõik ettekirjutatud turvanõuded ja protsessid oleksid korrektselt juurutatud ning et neid järgitakse igal sammul.

Kui vaadata turvalisuse taset teenusepõhiselt, on pilveteenustel sisseehitatud erinevad krüptograafilised lahendused, tulemüürid, DDoS kaitse, auditeerimisviisid, detailsusteni lihvitavad kasutajaõiguste ja ligipääsude haldamised jne. Kõik need on väga kiirelt ja kergelt rakendatavad pilvepõhises infrastruktuuris ning mõned neist on juba ka vaikimisi aktiveeritud. Majasiseses infrastruktuuris kaasnevad aga suured kulud riistvara soetamiseks, litsentsikulud ja tohutu ajakulu, mis kokku tähendab päris suurt majanduslikku võitu pilve kasuks. Lisaks, kui sellise majasisese serveri ülesseadmise käigus avastatakse, kui kallis ja ajakulukas see on, proovitakse tihtipeale nurki lõigata, millega õõnestatakse kogu lahenduse turvalisust.

Gartneri analüütikud on öelnud et kui isegi pilveteenustes on esinenud turvaprobleeme, on need tulenenud kasutaja teadmatusest, mitte pilvest endast. Nad hindavad, et 2022. aastaks on 95% pilvega seotud turvaprobleemidest põhjustatud kasutajate teadmatusest. Seetõttu on oluline meeles pidada, et kui minna üle pilvele, tuleks kindlasti sellesse protsessi kaasata ka kogenud partner. Nagu Gartner rõhutab, peavad ettevõtete IT-juhid küsima endalt: „Kas ma kasutan pilve turvaliselt?“, mitte „Kas pilv on turvaline?“.

3. Kui oled juba ühe pilveteenuse pakkuja valinud, siis pead sa kõik oma IT-asjad sinna üle viima.

See arvamus ei pea pärismaailmas paika, sest on üsna tavaline, et suuremad ettevõtted, kellel on lai IT-teenuste portfell, kasutavad paralleelselt kõiki suuremaid pilveteenuseid ning selle kõige kõrval on neil endiselt kasutuses ka majasisene andmekeskus.

See, kuidas erinevad teenusepakkujad ja majasisene server on omavahel seotud, sõltub juba spetsiifilisest kasutusjuhust. Näiteks võib erinevad teenused erinevatel põhjustel migreerida või lausa ehitada erinevate pilveteenuste peale, kus nad vajadusel suhtlevad üksteisega APIde kaudu või nad on üksteisest niivõrd sõltumatud, et ei suhtle omavahel üldse. Teine variant on üks ja sama rakendus paigaldada nii erinevate pilveteenuste peale kui ka oma andmekeskusesse – nii saab koormust eri osapoolte vahel jagada, tulenevalt lahenduse spetsiifikast (nt asukohapõhiselt).

Kolmas populaarne variant on kasutada erinevaid pilveteenuseid oma lokaalse andmekeskuse laiendusena.