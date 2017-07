Kaheksa viga, mis sunnivad head töötajad firmast lahkuma

Häid töötajaid on raske hoida, kuigi see ei peaks sugugi niimoodi olema. Kui ettevõte teeb vea, siis on head töötajad esimesed lahkujad, sest neil on kõige suuremad valikuvõimalused. Paljusid ettevõtete tehtavaid vigu oleks aga lihtne vältida, kirjutab Ladders.

Töötajate läbipõlemise vältimiseks ning parimate töötajate hoidmiseks peavad firmajuhid endale aru andma, millised on olukorrad, mida tuleks vältida.

Ladders toob välja kaheksa peamist viga, mis parimaid töötajaid häirivad:

1. Palju mõttetuid ja rumalaid reegleid

Ettevõtetel on reegleid tarvis, kuid korra tagamiseks ei saa olla lühinägelik ja laisk. Ka mõned ebavajalikud reeglid võivad inimesed hulluks ajada. Kui head töötajad tunnetavad suure venna jälgimist, leiavad nad endale teise töökoha.

2. Kõiki koheldakse võrdselt

See taktika töötab kooliõpilastega, kuid töökohad funktsioneerivad teisiti. Kõiki võrdselt koheldes annate parimatele töötajatele signaali, et kui häid tulemusi nad ka ei saavutaks, koheldakse neid samuti kui neid kolleege, kes vaid kellast kellani kohal käivad.

3. Nõustutakse kehva tulemusega

Muusikas öeldakse, et bänd on nii tugev, kui on selle nõrgim mängija: pole vahet kui head on teised muusikud- kuuldakse ikka seda kõige kehvemat. Sama kehtib ka ettevõtete kohta. Kui talute nõrku tulemusi, tõmbavad need nõrgad põhja ka teised.

4. Tunnustust ei jagata

Lihtne on tunnustavat õlale patsutust alahinnata. Kõikidele meeldib kiitus, eriti parimatele, kes annavad endast kõik. Kiitust jagades näitad, et sa märkad. Juhid peavad töötajatega suhtlema, mõistmaks mis paneb neid ennast hästi tundma (mõne jaoks on see palgatõus, teistele avalik tunnustus) ning siis neid hea töö eest premeerima.

5. Inimestest ei hoolita

Enam kui pooled töötajatest vahetavad töökohta ülemuse pärast. Nutikad ettevõtted teavad, kuidas professionaalset ja inimlikku poolt tasakaalus hoida. Need on juhid , kes rõõmustavad alluvate edu üle ning tunnevad kaasa neile, kel on rasked ajad. Hoolimatute juhtide juurest lahkutakse.

6. Töötajatele ei näidata suurt pilti

Tundub, et efektiivne on töötajatele vaid ülesandeid jagada ja edasi liikuda, kuid laiema pildi puudumine on parimate töötajate jaoks halvav. Parima töötajad teevad palju, sest nad hoolivad oma tööst ning tahavad, et sellel oleks mõte. Kui ettevõte ei suuda neile seda näidata, suunduvad nad mujale.

7. Inimestel ei lasta oma huvisid järgida

Andekad inimesed on kirglikud. Lastes neil tegeleda huvipakkuvaga, suurendate nende tootlikkust ja tööga rahulolu. Paljud juhid aga tahavad inimesi piirata ning justkui kasti paigutada, kartes et vastasel korral kannatab tootlikkus. Neil kartustel ei ole alust, uuringud näitavad, et asi on hoopis vastupidi.

8. Tööst kaob rõõm

Kui töötajatel ei ole tööl hea olla, siis olete valel teel. Nali ja naer on inimestele peamine läbipõlemise ennetaja. Näiteks Google teeb kõik, et töötajad tunneksid end hästi: tasuta eined, bowlingurajad, trennid jms. Põhjus on lihtne- kui töötaja on rahul, siis ta mitte ei tee paremat tulemust ning jää pikaks ajaks teie ettevõttesse.