Kaheksa viisi, kuidas vältida töötajate läbipõlemist

Töötajate läbipõlemine on sageli põhjuseks, miks head töötajad töölt lahkuvad. Seega on see oluline teema paljude ettevõtete jaoks.

Pühendu sel aastal töötajate heaolule ja vaata, kuidas saaksid vältida nende läbipõlemist, soovitab Tööheaolu.

1. Õpi seda märkama

Juhi jaoks on oluline õppida ära tundma märke läbipõlemisest, sest nii on võimalik õigel ajal sekkuda. Läbipõlemine on intensiivne füüsiline, emotsionaalne ja vaimne väsimus, sinna lisandub enesekindluse puudus oma kompetentsi või töö väärtuslikkuse suhtes. Läbipõlemise märgid on:

motivatsiooni puudus

küünilisus

frustratsioon

kannatamatus

pettumus, kibestumus

muutused söömis- ja uneharjumustes

kognitiivsed probleemid

2. Suhtle tihti oma meeskonnaga

Kui märkad selliseid märke mõnel töötajal, siis kindlasti räägi temaga nelja silma all. Kuula teda tähelepanelikult ja mõistvalt, püüa kindlaks teha võimalikud läbipõlemise põhjused. Regulaarsed vestlused töötajatega aitavad ka läbipõlemist ennetada.

3. Otsi põhjuseid

On võimatu probleemi lahendada, kui ei tea, mis selle on põhjustanud. Ei ole olemas ühte kindlat põhjust läbipõlemisele, nii et on oluline iga inimese individuaalsed põhjused kindlaks teha. See ei aita mitte ainult hetkeprobleemi lahendada, vaid ka tulevikus selliseid muresid ennetada.

4. Ära ülekoorma oma töötajaid

See on kõige lihtsam viis läbipõlemise vältimiseks, aga see on ka vajalik ning sageli kõige rohkem sinu kontrolli all olev võimalus. Kui töötajatele vastutust juurde anda, siis see võib aidata neil areneda. Aga kui nad seejuures omapäi jätta, siis see kasvatab riski, et koorem muutub nende jaoks liiga raskeks ja nad põlevad läbi. Kui su parimad töötajad on kurnatud, siis kannatab üldine tulemuslikkus ja võib juhtuda, et sul endal tuleb lahkuda ettevõttest uutele jahimaadele. Juhina püüa jagada ülesanded ühtlaselt ning jälgi, kuidas töötajad reageerivad uutele kohustustele.

5. Võimalda meeskonnal olla loov

Oma loovate musklite kasutamine aitab hoida tööks vajalikku mentaalset vormi. Püüa planeerida aega, et töötajad saaksid tegeleda kõrvaliste loovate projektidega või võimalda neil kasutada olemasolevas töös rohkem loovust. Kui kindlustad töötajatele võimaluse loovaks mõtlemiseks, siis see hoiab nende mõtte terava, motivatsiooni ning pühendumuse kõrgena.

6. Hoia töötajate tervist

Füüsiline tervis töökohal on hädavajalik, et vältida läbipõlemist. Vii sisse tervist toetavad tegevused nagu soodsamad treeninguvõimalused, firmasisesed trennid jm. Sa pead ka kindlustama, et tööruumid oleksid võimalikult tervislikud. Terviseprobleemid teevad läbipõlemise hullemaks.

7. Jälgi töötajate ajakasutust

See ei tähenda üheksast viieni kontoris viibimise kontrolli. Töötajate ajakasutuse juhtimine võimaldab läbipõlemist ennetada. Jälgi, et töötajad kasutaksid ettenähtud puhkepäevi, et nad ei töötaks liiga pikki päevi või ei puuduks töölt liiga sagedasti. Need on kõik läbipõlemise ohumärgid.



8. Tunnusta hea töö eest

Kui su töötajad on tööle pühendunud, siis nad nii kergesti läbi ei põle. Üks parimaid viise pühendumuse kasvatamiseks on individuaalne tunnustamine. Märka, kui töötajad teevad head tööd ning anna neile sageli igakülgset tagasisidet. Nii aitad töötajatel mõista oma töö mõju ning määratleda ja saavutada eesmärke.

Tõhus läbipõlemise vältimine meeskonnas võib tunduda ajamahuka tööna, kui pole paigas korralikke protsesse. Õige personalijuhtimise süsteemiga on võimalik mõistlikult inimestesse aega investeerida.