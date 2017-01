15 miljoni eurose kahjumiga tööaastat lõpetada plaaniv Nordica jagas kõigile ettevõtte töötajatele jõulupreemiat.

"Eesmärk oli premeerida kõiki, kes on ettevõtte arengusse panustanud ehk kõiki firma töötajaid," ütles Nordica juhatuse liige ja finantsjuht Ahto Pärl.

Ärilehe andmetel kulus jõulupreemiateks kokku 200 000 eurot, mis jagati 160 töötaja vahel. Finantsjuht ei soovinud seda numbrit kinnitada ega ümber lükata. "See ei ole selline summa, mida me tahame välja öelda. Meil on 160 inimest, kellel oli see sümboolne ja materiaalne tunnustus. Võin kinnitada, et igale inimesele maksti vähem kui on nende kuupalk," ütles Pärl.

"Nii ei saa olla, et kui ettevõte kannab kahjumit, siis ei tohi inimesi motiveerida. Pigem tuleb mõelda nii, et kui ettevõte on seadnud eesmärgi ja need on ka täidetud, siis on alust rakendada motivatsioonipaketti," ütles ta.

"Jõulupreemia on seotud eesmärkide täitmisega: me motiveerimine inimesi, sest me oleme saavutatud organisatsioonilised eesmärgid. Näiteks loonud lennundusvõimekuse ja ehitanud ise oma lennukid. Me oleme kasvanud nullist Tallinna lennujaama suurimaks lennuoperaatoriks. Samas on ka klienditeeninduse ja müügi pealt saavutatud tulude pealt kõik eesmärgid," ütles ta.

Nordica eesmärk on lõpetada 15-kuuline majandusaasta 15 miljoni euro suuruse kahjumiga. "Proovime järgida äriplaani ja jõuda esimese kolme aastaga kasumisse. Halbu üllatusi meil olnud ei ole. Kindlasti tuleb veel tööd teha järgmise kahe kuu jooksul, et auditeeritud majandustulemused kokku panna. Meie eesmärk on alati olnud paremini hakkama saada, aga kuna kütuse hind kasvas ja muud negatiivsed efektid, nagu Pariisi ja Nice'i sündmused, on avaldanud mõju, siis maksimumprogrammi ehk väiksema kahjumi saavutamine on keeruline," sõnas Pärl.