Kahtlaste kinnisvaratehingutega Eestis seotud Soome Noorsoofondi vastu esitati pankrotiavaldus

Pihlman rääkis varem saatele „MOT”, et fondi raha on viimastel aastatel kaduma läinud 45 miljonit eurot. Juba enne seda oli avalikuks tulnud Noorsoofondi tegevus Eestis. „MOT” teatas, et Noorsoofond on teinud Tallinnas kinnisvaratehinguid, milles on kadunud 10-15 miljonit eurot.

„MOT” teatel vastutasid projekti eest Soome ärimees Arto Autio ja tema Eesti koostööpartner.

Telesaate sõnul laenas Noorsoofond kõigepealt Autio firmale 12 miljonit eurot elamukruntide jaoks, aga ostis ka lisaks viie miljoni euro eest Autio ettevõtte. Maatükile leidus ostja Poolast, aga Noosrsoofond sai tehingu eest lõpuks vaid 1,6 miljonit eurot, mis tähendab, et ligi 90 protsenti rahast kadus teiste taskutesse.