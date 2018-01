Kai Realo ülevõtmistest: väga palju enam jagada ei ole

Väga palju enam turgu jagada ei ole ja ühtlasi pole enam tanklatele mõistlikke asukohti, kommenteeris Circle K juht Kai Realo viimase aja sagedasi ülevõtmisi kütuseturul, kirjutab Äripäev.

22. jaanuari Äripäeva raadio hommikuprogrammis olid jutuks viimasel ajal sagenenud ülevõtmised kütuseturul. Selle nimel on tööd teinud nii Alexela kui ka Olerex, kes on üle võtnud mitu väikest tanklat.

Circle K juht Kai Realo ütles, et väga palju enam jagada ei ole, samuti on probleeme mõistlike asukohtadega. „Tegelikult ei osteta ettevõtet, vaid pigem asukohti,“ sõnas Realo ja lisas, et järjest on näha, kui nii vabatahtlikult kui ka konkurentsiameti palvel on suletud tanklaid asukohtades, kus neid vaja ei ole.

