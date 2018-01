Kaido Kama: riik valetab, kui ütleb, et praegused raiemahud on jätkusuutlikud ja teaduspõhised

Endine justiitsminister Kaido Kama ütles ETV saates "Plekktrumm", et riik vassib Eestis raiemahtudest rääkides. Kama sõnul ootab tõenäoliselt ees järjekordne raievanuste alandamine.

"Olen elus aastaid pidanud metsamehe ametit - isiklikult häirib väga see, kuidas toimub diskussioon metsaraie üle. Võib-olla ma olen liiga terav, aga kuidas riik oma kodanikele avalikult valetab ja teeb seda pikka aega, sihikindlalt, teadlikult. Pean nüüd lahti seletama - valetamine on see, kui öeldakse, et kõik toimub teaduspõhiselt ja on jätkusuutlik. Samal ajal metsaeksperdid ütlevad, et kõik on halvasti," sõnas Kama.

Kama meelest on tekkinud olukord, kus riik ignoreerib oluliste keskkonnaküsimuste, nagu metsaraie ja Emajõe äärde plaanitava tselluloositehase osas avalikku arvamust, seehulgas ka sõltumatuid eksperte.

"Riigimehelik käitumine oleks praegu see, et öelda avalikult - me oleme eksinud, või meid on eksitatud, ja viia Eestis raiemahud oluliselt alla. Praegu ei aita enam protsentidest, vaid mahud tuleb alla viia kordades, et taastuks normaalne olukord. Aga seda on väga raske teha."

Täispikkuses intervjuud Kamaga vaata ERR-ist.