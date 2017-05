Kaido Padar lahkub TS Laevadest

Mandri ja suursaarte vahel opereeriva laevandusettevõtte TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar on otsustanud vastu võtta uue väljakutse ja liigub erasektorisse. Kaido Padar hakkab juhtima Eesti kapitalil põhinevat valdusfirmat Eesti Talleks AS.

Kaido Padari sõnul on viimased 1,5 aastat olnud põnev ja pingeline aeg, mis on andnud nii temale kui ka kogu TS Laevad meeskonnale tugeva kogemusepagasi edaspidiseks. „ Meie tegemisi parvlaevandusäri ülesehitamisel on märgatud ja tunnustatud. Lahkun ettevõttest rahuliku südamega, sest tänaseks päevaks on Eestisse jõudnud ja liinil neli uut parvlaeva, kokku pandud meeskond ning järjepidevalt tegeletakse teenuse edasise arendamise ja parendamisega. Minu pikaaegne unistus on olnud panna end proovile erasektoris. Nüüd sain väga hea pakkumise ja soovin edasi liikuda panustades Eesti ühe vanema ja edukalt toimiva eraettevõtte arengusse. Ma arvan siiralt, et Eesti majanduse tugevus saab püsida just väike- ja keskmise suurusega eraettevõtetel.“

Eesti Talleks on kinnisvara-, auto- ja hulgikaubanduskontsern. Kontserni kuulub 10 ettevõtet ja nendes töötab kokku 118 inimest. Talleksi ajalugu ulatub aastasse 1944, mil alustas tööd Eesti NSV Põllumajanduse Rahvakomissariaadi Tallinna Remonditehas. Hiljem tunti Talleksit Tallinna Ekskavaatoritehase nime all. 1990. aastate alguses sai toonasest Tootmiskoondis Talleksist Eesti Talleks AS.

Tallinna Sadama juhatuse esimees ja TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm märkis, et Kaido Padari tugevuseks on kahtlemata initsiatiivikus uute algatuste käimalükkamisel, ühtlasi on ta ka hea meeskonnaliige ning väärtuspõhisest juhtimisest lähtuv juht. „Kaido panus on olnud hindamatu Tallinna Sadama jaoks uue äri käivitamisel ja teenuste arendamisel. Täna on ettevõte väga heas seisus ning saavutatud teatav stabiilsus. Täname Kaidot tema panuse eest ja soovime talle edu uues valdkonnas uute töövõitute saavutamisel“.

Kaido Padar asub Eesti Talleksi juhatuse esimehe kohale alates 1.augustist, sinnani jätkab ta tööd TS Laevad juhatuses, et aidata kaasa parvlaevaliikluse sujuvale teenindamisele tihedal suveperioodil. Lähiajal kuulutab Tallinna Sadam välja tütarettevõttele uue juhatuse esimehe otsingu.