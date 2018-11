Kaido Padari juhitav ettevõte ostis Lasnamäe elanikeni jõudmiseks automüüja

Eesti Talleksi juhatuse esimees, et hindab Fakto Auto suuromaniku Leho Siimseni kogemusi autoäris väga kõrgelt, teatas ettevõtte pressiteate vahendusel.

"Eks iga läbirääkimine on emotsionaalne mõlemale poolele. Leho on olnud autoäris pea 30 aastat, meie soov on aga lähiaastatel konkurentsitihedas autoäris kasvada ja kanda kinnitada ning suurematel on selleks alati rohkem võimalusi," kirjeldas Padar, kes enne Talleksiga liitumist juhtis praamiettevõtte TS Laevad.

Padar lisas, et vähem oluline polnud ostu puhul ka see, et Eesti Talleks otsis väljundit Lasnamäele. "Inimeste keskmine sissetulek suureneb. Peale korteri ostmist heidetakse pilk autole ja tahetakse midagi uut, miks mitte olla iga lasnamäelase esimene valik," põhjendas ta.

Eesti Talleks on Eesti kapitalil põhinev investeerimisettevõte, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on kinnisvara arendus, auto- ja hulgikaubandus. Kontserni kuulub 4 ettevõtet ja nendes töötab kokku ca 120 inimest. Kontserni käive oli 2017. aastal ca 39 mln eurot.

Fakto Auto 2017. aasta käive oli 11,4 mln eurot, müüdi 495 autot ning töötajate arv küündis 50 inimeseni.