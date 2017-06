Kaitseliit müüb kinnistuid: magusaid krunte on nii arendajatele kui metsaärimeestele

Kaitseliidu esindajana kinnistuid müüv Arco on paisanud enampakkumisele mitu magusat kinnisvarakrunti Harjumaal ja Tallinnas.

Arco Real Estate AS ja Kaitseliit sõlmisid aprillis vastavalt võidetud riigihankele maaklerlepingu, mis näeb ette Kaitseliidu kinnistute müügi teostamist. Vastavalt lepingule on Arco Real Estate ülesandeks ostuhuvilise leidmine ning kinnistute tutvustamine kõikidele huvilistele. Praegu on pakkumises kaheksa kinnistut ja enamike vastu on ostuhuvi üles näidatud. Kui kinnistu leiab vähemalt ühe potentsiaalse ostja, siis kuulutab Kaitseliit välja avaliku kirjaliku enampakkumise. Hetkeseisuga on avalik kirjalik enampakkumine välja kuulutatud viiele kinnistule.

„Sookaera, Ruu ja Aruaru kinnistud on kaetud metsaga ja seetõttu on huvi üles näidanud eelkõige metsandusettevõtted. Nii mõnelgi kinnistul on olemas kehtiv metsamajandamise kava," kommenteeris Arco Vara maakler Gari Selgis. Tema sõnul on suur huvi ka Laitse kinnistu vastu ja ennekõike kohalike elanike poolt. Kinnistu on osaliselt kaetud noore männimetsaga ja osaliselt haritud põllumaa.

Keila linna ja Aruküla kinnistud võiksid huvi pakkuda eelkõige arendajatele. Mõlema omavalitsuse üldplaneeringus on antud kinnistud ette nähtud perspektiivse elamumaana ning omavalitsuse nägemuse kohaselt võimalus antud krundid läbi detailplaneeringu jagada eramukruntideks. Uus-Tatari kinnistu ostjana näeme eelkõige ärikinnisvara arendajat. Hoone sobib büroohooneks, aga samuti võib arendada välja majutusettevõte. Uus-Tatari kinnistu sobib ka elamuarenduseks või võimalusel muuta kinnistu sihtotsatarve elamumaaks.

Enampakkumisel on huvilistel võimalus osaleda kuni 6. juunini 2017.

Võõrandatavad objektid on järgmised: