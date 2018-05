Kaja Kallas: Eesti Energia pakub eraettevõtjad üle. Vägisi tekib tunne, et raha ei loeta seal nii, nagu äris kombeks

Ka energeetikaalases debatis kaovad ära konkureerivad arvamused, sest kogu teadmine on monopoliseeritud Eesti Energia kätte. Eesti Energia toetab ülikoole ja need omakorda toetavad Eesti Energia poliitikaid. Energiaalase tõe monopol asub Eestis Eesti Energia käes.

Kui tuli uudis, et Eesti Energia pakkumine on osutunud parimaks Nelja Energia ostul, siis esimene mõte, mis minul tekkis oli see, et järelikult Eesti Energia läks pakkuma ettevõtte eest kõrgemat hinda, kui erasektor oleks pakkunud. Väga huvitav oleks teada, kui kaugele maha jäi järgmine pakkumine, et mõista kui suurelt Eesti Energia üle pakkus.

Eesti Energia läheb ettevõtet ostma kõrgema hinnaga kui teised erasektori pakkujad arvavad, et on ettevõtte väärtus. Ja miks? Sellepärast, et nende varade portfellis on ka jaotusvõrgu varad, mille risk on teatavasti 0%. Kliendid on sunnitud ostma jaotusvõrgu teenust, sest muidu elekter lihtsalt nendeni ei jõua. Vertikaalselt integreeritud (nii tootmist kui ka elektri jaotusteenust osutava) ettevõttena on neil võimalik pakkuda varade eest rohkem, sest nende riskid on maandatud jaotusvõrgu varadega.

Advokaadina nägin juba 10 aastat tagasi mitme projekti juures, kuidas Eesti Energia tuli pakkuma selgelt rohkem, kui ükski erasektori ettevõtja pakkus. Ometi on see ju kokkuvõttes maksumaksja raha, mida selliselt kulutatakse. Vägisi tekib tunne, et riigile kuuluv ettevõtja saab alati ajada käe riigi näiliselt lõputusse rahakotti ja raha ei loeta nii, nagu seda erasektori ettevõtjad teevad. Olen sellest varasemalt kirjutanud juba 2013. aastal. Panen siia kohe vastused tol korral esitatud vastuväidetele, mis kindlasti ka nüüd teemaks tulevad.

2018. aastal on siia juurde lisandunud veel argument, et tänapäeval on võim selle käes, kes omab andmeid. Andmed nii tootmiste kui tarbimiste kohta on jaotusvõrgu käes. Kui tahta pakkuda uusi teenuseid nagu näiteks energianõudluse juhtimine (demand-response), siis peab andmeid omav platvorm olema neutraalne kõikidest tootjatest. Vastasel juhul neid teenuseid lihtsalt ei teki, sest see ei ole suurima tootja huvides. Samas on sellised teenused ilmselgelt tarbijate kasuks, sest võimaldavad tarbijatel oluliselt säästa ja teatud juhtudel isegi teenida.

Seega kokkuvõtvalt peab nüüd konkurentsiamet otsustama, kas ikka saab heaks kiita Nelja Energia ostu, arvestades, et see tugevdaks turgu valitsevat seisundit ja laiendaks riigile kuuluva ettevõtte tegevust sinna, kus erasektor võib tegutseda. Lisaks peab rahandusminister kohe tegema otsuse, et Eesti Energia peab müüma ära jaotusvõrgud ehk Elektrilevi OÜ.

Vastasel juhul Eesti Energia turgu valitsev seisund tugevneb veelgi ning näeme ka edaspidi olukorda, kus jaotusvõrku ei investeerita piisavalt, samas aga tehakse tehinguid, kus võetud riske maandatakse jaotusvõrgu varadega.