Kaja Kallas: Jüri Ratase valitsus on tselluloositehase eriplaneeringuga lollitanud nii rahvast kui ettevõtjaid

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas kritiseeris sotsiaalmeedias tselluloositehase eriplaneeringu menetlust, millega keeras valitsus tema sõnul korraliku käki kokku.

"Jüri Ratase valitsus on eriplaneeringu menetlusega korraliku käki kokku keeranud: lollitatud on nii kohalikke elanikke, keda algusest peale ei kaasatud ja lollitatud on ka ettevõtjaid, kellele anti lubadusi, mida ei oleks tohtinud anda, kirjutas Kallas.

Valitsus otsustas täna, et Tartu lähedale planeeritud puidurafineerimistehase eriplaneeringut asutakse lõpetama.

Teema on olnud pikka aega õhus ja poliitikud on pikalt eri variante kombanud. Peaminister Jüri Ratase sõnul takistab kohaliku kogukonna ja omavalitsuste vastuseis tehase eriplaneeringu elluviimist ning seda ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused. "Olen korduvalt rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi. Ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. Samas on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa," ütles ta.