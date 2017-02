Kaja Kallas käis vastuvõtul investeerimispankuriga

Kaja Kallas ja Arvo Hallik Foto: Arno Mikkor

Arvo Hallik on investeerimispanga ja finantsnõustamisega tegeleva Superia Corporate Finance partner, valdkonnas on ta tegev olnud juba 16 aastat. Superia on välja kasvanud SEB Enskilda investeerimispangast, kus Hallik samuti tegev oli.