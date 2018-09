Kaja Kallas kaotaks sotsiaalmaksu üldse ära

"Minule meeldiks, kui me sotsiaalmaksu üldse ära kaotame," märkis Kallas vastuseks küsimusele, kas Eestis peaks kehtestama sotsiaalmaksulae.

Kallas selgitas, et kui võtta tulumaksustamise üldiselt, siis igasugune tulu on maksustatud 20 protsendiga, aga töine tulu on maksustatud töötuskindlustuse, sotsiaalmaksu ja tulumaksuga - see vahe on aga nii suur, et inimesed mõtlevad järjest rohkem, kuidas optimeerida, et maksu mitte maksta.

Küll aga tunnistas Reformierakonna juht, et kuna see maksab 3,2 miljardit eurot [aastas]. "Seda meil valimisprogrammis ei ole, sest erakonnas on ka kolm endist rahandusministrit," põhjendas ta.

