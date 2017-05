Kaja Kallas: maksumaksja peaks saama linnavalitsuse kulutustel silma hoida

Pärast kõiki Tallinna linnavalitsuses ilmsiks tulnud korruptsioonijuhtumeid oleks viimane aeg anda kontroll raha kasutamise üle maksumaksjate kätte, kirjutab europarlamendi saadik Kaja Kallas oma blogis.

„Põhimõtteliselt võiks ju öelda, et linnaeelarve on avalik, aga kui numbrid on esitatud keerulisel kujul, kust lihtsal linnakodanikul võimatu midagi välja lugeda, siis on rahakasutuse läbipaistvus ainult näiline," kirjutab Kallas. Ta selgitab, et rahakasutus peab olema esitatud sellisel kujul, et iga linnakodanik saaks aru ja saaks samasuguseid olukordi omavahel võrrelda.

Kallas kirjutab, et on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad maksumaksjatel omavalitsuse raha kulutamist kontrollida ja eksisteerivad platvormid, mille abiga saavad linnakodanikud lihtsal ja visualiseeritud kujul näha linnas tehtavaid kulutusi. „Kui näiteks linlased näevad, kui palju kulub raha Tallinna TV ülalpidamisele ning palju kulutab linnavalitsus samal ajal lasteaedade haldamisele, võiks tekkida õigustatud küsimused maksumaksja raha kasutamise prioriteetidest," kirjutab ta.

Kallas pakub, et ka Tallinna linn peaks korruptsiooni väljajuurimiseks võtma appi tehnoloogia, mis võimaldab maksumaksja raha kasutamise muuta läbipaistvaks ja arusaadavaks nii, et igal linnakodanikul oleks igal ajal oma telefonist või arvutist võimalik linnavalitsusel silma peal hoida. „Kontroll peab tulema maksumaksja poolt, sest ajalugu on näidanud, et valitsused pole altid omi kulusid kontrolli alla saama," ütleb Kallas.