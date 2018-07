Kaja Kallas: praeguse valitsuse ajal tunnevad inimesed järjest enam, et riik pole nende oma ja makse ei peaks maksma

Eesti Päevalehele antud intervjuus rääkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kuidas nende fookus pole mitte kõigile raha jagamises, vaid majandusse raha juurde tekitamises. Ta kritiseeris teravalt praeguse valitsuse tegemisi, mis väidetavalt vähendavad motivatsiooni riigile makse maksta.

"Selleks et saaksime maksta kõrgemaid toetusi, pensione ja aidata inimesi, on meil vaja kõigi sissetulekuid suurendada. Sellelt omakorda laekuvad maksud paremini.

Praegu on varimajanduse osakaal tõusuteel, ümbrikupalkade osakaal on Keskerakonna valitsuse maksusüsteemi tõttu suurenenud juba 13%-ni. See on murekoht. Inimesed tunnevad järjest enam, et see riik pole nende oma, ega leia, et peaksid sellele riigile makse maksma. Ja kui vaadata valitsuse samme, siis need ei lähe õiges suunas. Justkui vähendatakse taas motivatsiooni riigile makse maksta ja see pole õiglane nende suhtes, kes ausalt maksavad. On ettepanek, et kõik inimesed peaksid ühtlaselt olema sotsiaalkindlustusega kaetud, olenemata sellest, kas neil on ametlik sissetulek või mitte. Mis see motivaator siis on, et neid asju lõpuks ametlikult teha? Meie esimene samm on seega majanduse kasvatamine ja teine see, kuidas raha jagada.

